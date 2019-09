Fernando Llorente tifose Napoli Instagram 20.000 follower in più

NAPOLI – E’ stato l’ultimo acquisto di calciomercato del Napoli, quindi ancora deve scendere in campo con la maglia dei campani, ma è già entrato nel cuore delle tifose azzurre. Tanto è vero che nel giro di poche ore hanno iniziato a seguirlo su Instagram ben 20.000 tifose del Napoli. In questi primi giorni in città, Fernando Llorente è stato fermato quasi unicamente da ragazze scatenate che gli hanno chiesto selfie e… il numero di telefono! La prima richiesta è stata soddisfatta con gentilezza, la seconda no dato che Llorente è felicemente sposato.

Llorente è arrivato al Napoli un po’ per caso. Il calciomercato è stato lungo ed in un primo momento gli azzurri avevano altri obiettivi poi, quando non sono riusciti ad arrivare a Mauro Icardi (ceduto dall’Inter al Psg in prestito) e James Rodriguez (rimasto al Real Madrid per volontà di Zinedine Zidane), quando la sessione stava per chiudere, il club del patron De Laurentiis ha deciso di chiudere per un attaccante esperto e di sicura affidabilità come Llorente.

Fernando Llorente è reduce da un’ottima Champions League con il Tottenham.

Anche perché il “Re Leone” era reduce da un’ottima stagione tra le fila del Tottenham. L’ex attaccante della Juventus aveva segnato il gol decisivo nei quarti di finale di Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola. Grazie a questa sua rete, il Tottenham ha passato il turno qualificandosi per le semifinali. Il club inglese ha chiuso la Champions League al secondo posto alle spalle del Liverpool di Jurgen Klopp, Salah e Alisson (solo per citare alcuni dei campioni dei Reds). Liverpool che aveva eliminato il Napoli nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League.

Prima dell’esperienza tra le fila del Tottenham, Llorente aveva vestito le maglie dell’A.Bilbao, del Siviglia, della Juventus e dello Swansea. L’attaccante spagnolo avrebbe già deciso dove prendere casa a Napoli, secondo quanto scritto dal Corriere del Mezzogiorno, si tratterebbe di via Tasso, dove già vivono Carlo Ancelotti ed altri calciatori del team campano.