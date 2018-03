ROMA, STADIO OLIMPICO – La Roma si è qualificata ai quarti di finale di Champions League grazie all’1-0 rifilato allo Shakhtar Donetsk. Gli ucraini dopo aver subito la rete dello svantaggio hanno perso la testa e all’ 80′ si è fermato il gioco perché Ferreyra ha spinto un raccattapalle oltre i led pubblicitari, scatenando la protesta di tutto lo stadio. Mallenco ha estratto solamente il cartellino giallo.

Ball boy at the Olympico getting treatment after getting pushed over the advertising boards by Shakhtar forward Facundo Ferreyra. pic.twitter.com/DyDQQl0Sha

— Mootaz Chehade (@MHChehade) 13 marzo 2018