ROTTERDAM (OLANDA) – Feyenoord-Napoli 0-0 – Partita valida per la quinta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League.

“Per dare ragione a quelli che dicono che non cambio mai giocherei in 10, senza sostituire Insigne”. Maurizio Sarri commenta con una battuta al veleno l’assenza di Lorenzo Insigne dai convocati per la sfida contro il Feyenoord in Champions League. Insigne soffre per un dolore al pube ed è rimasto a Napoli.

“Noi abbiamo perso Milik – spiega il tecnico del Napoli – un giocatore che sarebbe stato importantissimo. Poi abbiamo perso Ghoulam quando era diventato il miglior terzino sinistro d’Europa. Dicono tutti che mi lamento, ma non ho mai parlato dell’infortunio di due giocatori così importanti. Ora manca Insigne e nessuno si lamenta. Qualcuno lo sostituirà e dovremo fare bene lo stesso”.

“Conosco Guardiola e sono certo che proverà a vincere, poi se lo Shakhtar farà risultato avrà fatto più punti e meriterà. Il City proverà a fare dei record, è la storia di Guardiola”. Lo ha detto Maurizio Sarri alla vigilia della sfida decisiva contro il Feyenoord in Champions League, in cui il Napoli per qualificarsi agli ottavi deve vincere e sperare che il City batta lo Shakhtar.

“Se passiamo – ha detto Sarri – sarebbe la prima volta che il Napoli va per due anni di fila agli ottavi di Champions e prenderemmo anche un bel premio economico. Non è facile stare nell’elite europea e ci potrebbe dare la convinzione che possiamo fare ancora di più in Europa. I ragazzi mi danno l’impressione quest’anno di sentirsi in prova, li vedo più determinati in campionato. Se passano sanno che siamo tra i più forti d’Europa e la prossima Champions la faremo a brutto muso”.