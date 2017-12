Feyenoord-Napoli, match valido per la sesta giornata del girone F di Champions League, sarà trasmesso in diretta esclusivamente su Premium Sport 2 HD alle ore 20.45 mercoledì 6 dicembre. Possibile anche lo streaming live per gli abbonati Mediaset su Premium Play.

Il Napoli per staccare il pass per gli ottavi di finale dovrà vincere a Rotterdam e sperare che il Manchester City non perda in Ucraina contro lo Shakhtar.

Insigne probabilmente non recupererà dal problema che lo ha costretto a uscire anzitempo contro la Juventus: in questo caso potrebbe toccare a Zielinski avanzare nel tridente, meno chance per Ounas e Giaccherini. In mezzo al campo Diawara si candida al posto di Jorginho, in difesa maglie per Maggio e forse Chiriches.

Qualche problema anche per il Feyenoord, già eliminato e certo di non approdare nemmeno in Europa League: Haps si è recentemente aggiunto alla lista degli infortunati che già comprendeva van der Heijden e Botteghin. Davanti Jorgensen.

Le probabili formazioni:

FEYENOORD (4-3-3): Jones; Diks, van Beek, Tapia, Nelom; Amrabat, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Jorgensen, Larsson.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Maggio, Albiol, Koulibaly, Hysaj; Allan, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Zielinski.