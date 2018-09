LONDRA (INGHILTERRA) – A Londra, durante la cerimonia dei “Fifa Best“, è stato assegnato il premio di miglior Allenatore del 2018, vinto dal commissario tecnico campione del Mondo, Didier Deschamps. L’allenatore campione del mondo in carica ha avuto la meglio di Zidane, Allegri e Dalic. In casa Juventus, fanno discutere i voti di Giorgio Chiellini che non ha votato il suo allenatore ma ha preferito Deschamps, Zidane e Southgate.

Oggi nella conferenza stampa prima di Juventus-Bologna, Allegri ha fatto sapere che Giorgio Chiellini si accomoderà in panchina. Allegri ha parlato di turnover per farlo riposare ma molti hanno letto in questa sua scelta il collegamento non il mancato voto ai Fifa Best.

“Perin giocherà titolare, Chiellini inizierà dalla panchina: resta il dubbio Alex Sandro o se puntare su Cuadrado a destra e Cancelo a sinistra, a meno che non faccia giocare Bernardeschi a sinistra. In mezzo al campo devo scegliere uno tra Emre Can e Matuidi, mentre Bentancur ha fatto una buona partita l’altra sera negli spazi stretti, deve però essere più convinto quando tira, quando entra dentro l’area”.