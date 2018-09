LONDRA – Questa sera, lunedì 24 settembre, il calcio mondiale conoscerà il nome del Fifa Best Player 2018. Nella cornice del Royal Festival Hall di Londra, spazio al premio per il miglior giocatore nell’anno solare secondo la Fifa. Tre i candidati: Modric (favorito), Salah e Cristiano Ronaldo.

CR7, dopo aver disertato la cerimonia di premiazione del miglior giocatore della Champions League dove vinse Modric, non sarà presente nemmeno stasera. Un’assenza definita “programmata” per via del turno infrasettimanale di Serie A della sua Juventus contro il Bologna in programma mercoledì sera.

Fuori dai giochi Messi che è invece in lizza per il gol più bello insieme a Ronaldo ed altri otto candidati.

FIFA Best Player 2018, come si vota

Il 50% dei voti è espresso dai capitani e dai commissari tecnici delle Nazionali mondiali. Il restante 50% è suddiviso tra le preferenze online dei tifosi, attraverso il sito della Fifa, oltre ad un gruppo selezionato di media appartenenti ad oltre 200 Paesi.

A pronunciarsi sul vincitore sarà una giuria costituita da 13 celebrità composta tra gli altri da Fabio Capello, Lothar Matthäus, Kakà, Didier Drogba, Frank Lampard, Alessandro Nesta e Ronaldo Luis Nazario de Lima.