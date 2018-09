Fifa Best Award, solo due italiani in corsa per il premio: sono Buffon e Chiellini

ROMA – Cinquantacinque giocatori in corsa per il top11 FIfa e solo due sono italiani: se serviva un altro segnale della crisi tecnica in chiave azzurra, arriva dalla prelista del premio FIFPro che va di pari passo col Fifa Best Award ed e’ gestito dal sindacato mondiale dei calciatori.

La FifPro ha annunciato i 55 piu’ votati dai suoi 25 mila iscritti in 65 paesi, chiamati ciascuno a stilare la propria squadra ideale (un portiere, quattro difensori, tre centrocampisti, tre attaccanti). Il risultato e’ che i giocatori italiani si sono dimezzati, da quattro a due: fuori Bonucci e Verratti, restano solo Buffon e Chiellini. Magra figura anche per la serie A, che con gli juventini Dybala e Mandzukic raggiunge quattro candidati al top 11 finale (considerata la passata stagione ed esclusi i trasferimenti): e’ il fanalino di coda dei campionati europei più grandi. In testa, la Liga con 25 giocatori, seguita dalla Premier con 18.

Real e Barcellona le squadre piu’ rappresentate, con 11 giocatori ciascuno. Tra le nazionali, la piu’ rappresentata e’ la Francia neocampione del mondo, con 7 dei giocatori presenti a Russia 2018 più Benzema, che non faceva parte della nazionale di Deschamps. Una nota curiosa: Buffon e Cristiano Ronaldo sono gli unici due giocatori sempre presenti nella prelista dei 55 da quando il premio e’ stato varato, nel 2004.

La premiazione finale si terrà il 24 settembre a Londra, in concomitanza col Fifa Best Awards. Di seguito i 55 più votati. PORTIERI: Buffon (Ita-,Juventus/PSG); Courtois (Bel-Chelsea/Real Madrid); De Gea (Spa- Manchester United); Navas (Crc-Real Madrid); ter Stegen (Ger- Barcellona)

DIFENSORI: Jordi Alba (Spa-Barcellona); Dani Alves (Bra-PSG); Carvajal (Spa-Real Madrid); Chiellini (Ita-Juventus); van Dijk (Ola-Southampton/Liverpool); Godin (Uru-Atletico Madrid); Hummels (Ger-Bayern); Kimmich (Ger-Bayern); Lovren (Cro- Liverpool); Marcelo (Bra-Real Madrid); Mina (Col-Barcellona/Everton); Pavard (Fra-Stoccarda); Pique (Spa- Barcellona); Sergio Ramos (Spa-Real Madrid); Thiago Silva (Bra- PSG); Trippier (Eng-Tottenham); Umtiti (Fra-Barcellona); Varane (Fra-Real Madrid); Vrsaljko (Cro-Atletico Madrid/Inter); Walker (Eng-Manchester City).

CENTROCAMPISTI: Busquets (Spa-Barcellona); Casemiro (Bra- Real Madrid); Coutinho (Bra-Liverpool/Barcellona); De Bruyne (Bel-Manchester City); Hazard (Bel-Chelsea); Iniesta (Spa-Barcellona/Vissel Kobe); Isco (Spa-Real Madrid); Kante (Fra-Chelsea); Kroos (Ger-Real Madrid); Matic (Ser-Manchester United); Modric (Cro-Real Madrid); Pogba (Fra-Manchester United); Rakitic (Cro-Barcellona); David Silva (Spa, Manchester City); Vidal (Chi-Bayern/Barcellona).

ATTACCANTI: Benzema (Fra-Real Madrid); Cavani (Uru-PSG); Dybala (Arg-Juventus); Griezmann (Fra-Atletico Madrid); Kane (Eng-Tottenham); Lewandowski (Pol-Bayern); Lukaku (Bel-Manchester United); Mandzukic (Cro-Juventus); Mane (Sen- Liverpool); Mbappe (Fra-PSG); Messi (Arg-Barcellona); Neymar (Bra-PSG); Cristiano Ronaldo (Por-Real Madrid/Juventus); Salah – Egy-Liverpool); Suarez (Uru-Barcellona).