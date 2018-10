MILANO – Paura per Filippo Magnini. L’ex nuotatore è stato investito a Milano, mentre era in sella alla sua moto da un’auto che ha mancato la precedenza. Per Magnini solo un polso rotto e una grossa botta al bacino.

È lo stesso Magnini a raccontarlo tramite il suo profilo Instagram: “Guidare non è un diritto, è una responsabilità. Oggi speravo di divertirmi insieme ai miei amici, ma un’auto che non dava la precedenza mi ha tagliato la strada! Risultato: polso ingessato e grossa botta/ematoma diciamo sotto il bacino! Qualcuno mi ha detto… “sei stato fortunato” E io: ” SI” . Ma a dire la verità non mi è andata bene. Io ero in moto, passavo con il semaforo verde e non mi sento fortunato ad essere stato preso da un auto. Sicuramente poteva andare peggio, quello si, molto peggio e qui dico che mi è andata bene ma fortunato no. Ragazzi 1000 occhi in strada sempre, perché potete farvi male ma soprattutto fare male”.

Instagram stories anche per la fidanzata Giorgia Palmas, che scrive al campione: “Nonostante tutto sei sempre il più bello, elegante, sorridente e gentile con tutti”.