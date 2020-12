Filippo Magnini è positivo al Covid. Ad annunciarlo su Instagram, a poche ore dal Natale, è stato lo stesso campione di nuoto, anche per avvisare tutte le persone con cui è venuto in contatto.

“Ho usato ogni precauzione per evitare il contagio ma non è bastato – spiega Magnini – Ora la preoccupazione più grande è per la mia famiglia, spero di non aver contagiato nessuno”.

“Mi sono messo subito in isolamento – precisa – Ho deciso di renderlo pubblico per far sì che tutte le persone che sono state in contatto con me prendano i giusti accorgimenti”.

Filippo Magnini era da poco tornato in vasca a gareggiare negli Assoluti invernali di Riccione. Ora dovrà affrontare una difficile battuta d’arresto.

Filippo Magnini, il Natale senza la figlia appena nata

Il Covid gli impedirà anche di festeggiare la gioia del Natale con la figlia appena nata, la piccola Mia avuta con Giorgia Palmas.

“Questo Natale sarà strano – scrive Filippo Magnini – Il solo pensiero di non poter tenere in braccio mia figlia per almeno i prossimi 10 giorni mi angoscia. Non poter coccolare il mio cuore @giopalmas82 mi rende triste ma non è concesso mollare. Adesso inizia il mio percorso verso il superamento di un altro ostacolo”.

Giorgia Palmas gli fa forza: “Amore, passeremo anche questa”. (Fonte: Instagram).