Finale Champions League Chelsea Manchester City: dove e quando si gioca, albo d’oro e rankikg Uefa

Ancora una volta dopo due anni sarà una finale di Champions League tutta inglese: Chelsea contro Manchester City per vedere chi saranno i prossimi campioni d’Europa. Solo due anni fa un’altra finale tutta inglese, tra Liverpool e Tottenham e vinta dai reds.

Dove e quando si gioca la finale di Champions League

Chelsea e Manchester City scenderanno in campo per la finale di Champions il prossimo 29 maggio a Istanbul. Per quanto riguarda il ranking Uefa, il City è terzo. Miglior piazzamento Coppa dei Campioni: la finale di quest’anno, visto che è la prima volta per loro. La scorsa stagione il City era uscito ai quarti di finale contro il Lione che agli ottavi aveva eliminato la Juventus.

Il Chelsea invece è dodicesimo nel ranking Uefa ma ha già due finali alle spalle. Una persa ai rigori contro il Manchester United e l’altra vinta nel 2012 contro il Bayern Monaco, era il Chesea allenato da Di Matteo. La passata stagione i blues sono usciti agli ottavi di finale proprio contro il Bayern Monaco, futuro vincitore.

L’albo d’ro della Champions League e della Coppa Campioni

1956 Real Madrid

1957 Real Madrid

1958 Real Madrid

1959 Real Madrid

1960 Real Madrid

1961 Benfica

1962 Benfica

1963 Milan

1964 Inter

1965 Inter

1966 Real Madrid

1967 Celtic Glasgow

1968 Manchester United

1969 Milan

1970 Fejenoord

1971 Ajax

1972 Ajax

1973 Ajax

1974 Bayern Monaco

1975 Bayern Monaco

1976 Bayern Monaco

1977 Liverpool

1978 Liverpool

1979 Nottingham Forest

1980 Nottingham Forest

1981 Liverpool

1982 Aston Villa

1983 Amburgo

1984 Liverpool

1985 Juventus

1986 Steaua Bucarest

1987 Porto

1988 PSV Eindhoven

1989 Milan

1990 Milan

1991 Stella Rossa Belgrado

1992 Barcellona

1993 Olympique Marsiglia

1994 Milan

1995 Ajax

1996 Juventus

1997 Borussia Dortmund

1998 Real Madrid

1999 Manchester United

2000 Real Madrid

2001 Bayern Monaco

2002 Real Madrid

2003 Milan

2004 Porto

2005 Liverpool

2006 Barcellona

2007 Milan

2008 Manchester United

2009 Barcellona

2010 Inter

2011 Barcellona

2012 Chelsea

2013 Bayern Monaco

2014 Real Madrid

2015 Barcellona

2016 Real Madrid

2017 Real Madrid

2018 Real Madrid

2019 Liverpool

2020 Bayern Monaco

