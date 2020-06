Finale di Champions League a Madrid, il sindaco si candida: “Abbiamo le condizioni di sicurezza e le infrastrutture adeguate”

MADRID (SPAGNA) – Un’altra città si è candidata per ospitare la fase finale della Champions League.

Dopo Lisbona, rimaniamo nella Penisola Iberica perché si è fatta avanti anche Madrid.

A ufficializzarlo è il sindaco della capitale spagnola Josè Luis Martinez Almeida un‘intervista a 13tv ripresa da Marca.

Le sue dichiarazioni sono riportate da corrieredellosport.it.

“So che ci sono discussioni in merito e posso dire che Madrid è pronta, ci sono le condizioni di sicurezza e le infrastrutture per ricevere un evento così importante. Ospitare la finale di Champions sarebbe un bel messaggio, la dimostrazione che nonostante il dramma che ha vissuto, Madrid non si arrende e riparte”.

La Uefa prenderà una decisione definitiva sia sul format della fase finale della Champions League che sulla sede il prossimo 17 giugno quando si riunirà il Comitato Esecutivo della massima organizzazione europea per club.

Come detto, si profila un testa a testa tra Madrid e Lisbona per ospitare il momento più caldo della Champions League 2020.

Entrambe le città hanno un significato importante per Cristiano Ronaldo.

La brillante carriera del fenomeno della Juventus è iniziata tra le fila dello Sporting Lisbona, in Portogallo.

E’ lì che ha mostrato a tutta Europa il suo immenso talento.

Lisbona è stato il trampolino di lancio per Cr7 per poi approdare al Manchester United in Premier League.

Se Lisbona è stato l’avvio della sua carriera, Madrid è stata la definitiva consacrazione per l’attuale centravanti della Juventus.

Con la maglia del Real, Ronaldo ha scritto pagine indelebili nella storia del calcio.

Il fenomeno della Nazionale Portoghese ha vinto quattro Champions League nella capitale spagnola e tantissimi altri trofei.

Cr7 ha giocato complessivamente a Madrid 438 partite segnando ben 450 gol, una media superiore alla rete a partita.

Quest’anno Ronaldo sogna di tornare in finale di Champions League ma prima dovrà rimontare il Lione con la maglia della Juventus.