ROMA – A due giorni dalla finale di Coppa Italia contro la Juventus arrivano buone notizie per il Milan: Biglia infatti, nella mattinata si è allenato insieme alla squadra ed è quindi da considerare recuperato, anche se è ancora difficile stabilire se partirà dal primo minuto. Suso invece sarà certamente titolare.

La situazione del centrocampista argentino, che ha preso parte alla sessione insieme al gruppo dimostrando di aver recuperato dalla frattura di due vertebre lombari, è più problematica e ancora con qualche incognita: dovrà attendere almeno il prossimo allenamento per capire se potrà essere della partita dal primo minuto. Di certo a Roma ci sarà e già questa per Gattuso è un’ottima notizia.

Così come sarà titolare lo spagnolo Suso, che contro il Verona aveva riportato un problema alla coscia destra dopo un duro contrasto con Fares. Per il resto la formazione sembra fatta, se si esclude l’eterno ballottaggio in avanti tra Cutrone e Nikola Kalinic. Al momento il favorito è l’italiano, per il resto l’undici rossonero dell’Olimpico dovrebbe essere quello ormai classico.

In porta Donnarumma, difesa a quattro composta da Calabria, Bonucci, Romagnoli e Rodriguez, a centrocampo Kessié, Locatelli (se Biglia non dovesse farcela) e Bonaventura, in attacco tridente composto da Suso, Calhanoglu e appunto Cutrone.