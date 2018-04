SIVIGLIA (SPAGNA) – Il difensore del Siviglia, Gabriel Mercado, ha diverse opzioni per fermare Leo Messi nella finale della Coppa del Re che Barcellona e Siviglia disputeranno sabato, nello stadio Wanda Metropolitano, la ‘casa’ dell’Atletico Madrid.

Il giocatore argentino degli andalusi, compagno della ‘Pulce’ in Nazionale, ha ammesso la difficoltà della sfida che si avvicina: “Se lo colpisco, non posso tornare in Argentina. Messi non si può fermare, bisogna provarci con ogni mezzo. Lui vuole sempre segnare e vincere”, ha detto ad As, Mercado.

Sul numero 10 del Barcellona, il difensore del Siviglia aggiunge: “E’ senza discussione il numero 1. Appare ovunque sul campo, segna e partecipa all’azione… Ci sarà da lavorare tanto in difesa, dobbiamo essere perfetti, ma sogniamo la coppa e vogliamo conquistarla a ogni costo”.