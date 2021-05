Finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus: finalmente torna il pubblico allo stadio

È tutto pronto al Mapei Stadium di Reggio Emilia per la finale di Coppa Italia, Atalanta-Juventus. Si respira un’aria di (quasi) normalità ,financo di eccitazione. Per due buoni motivi: primo, è una finale tra due club in gran spolvero, decisi a vender cara la pelle. Dunque partita vera che si annuncia molto combattuta. Secondo perché ci sarà il pubblico: saranno ammessi 4.300 tifosi, il 20% della capienza.

Finale di Coppa Italia, verso il ritorno alla normalità

Collegati 200 Paesi. Evento internazionale e prova generale per capire come muoversi verso la piena normalità. C’è a disposizione una App Mitiga in cui cui vengono registrati i biglietti. L’accesso è consentito a chi ha completato il processo vaccinale: un certificato di guarigione dal Covid 19 negli negli ultimi 6 mesi o un tampone negativo fatto nelle ultime 48 ore. Chi non ha ancora fatto il tampone potrà gestire il tutto tramite la App Mitiga. Basterà registrarsi e fare il test in uno dei centri abilitati.

L’antipasto della finale di Coppa Italia è stato emblematico del momento fragile che stiamo vivendo. Alla presentazione della gara (mercoledì 19 maggio ore 21, diretta su Rai1), nella storica Sala del Tricolore, accanto al sindaco Vecchi c’era il presidente della Regione Bonaccini. Alla partita ci sarà Luigi Gubitosi per la Tim.

Attesa per Cristiano Ronaldo

C’è molta attesa di vedere in campo Ronaldo dopo il giallo dei suoi sette bolidi trasferiti domenica notte lontano da Torino. I tifosi sono in allarme. Dopo il giallo dei suoi bolidi, trasferiti domenica notte lontano da Torino. Gioielli come la Ferrari 599 (distrutta nel 2019) o la Mercedes Brabus classe G, e ci fermiamo qui. E si chiedono: resterà, andrà via?