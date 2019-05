Fiorello: “De Rossi? Roma vergognati. Allegri? Juve dovevi tenerlo”

ROMA – “Non so se è giusto o sbagliato, però se vinci 5 scudetti, giochi due finali di Champions vuol dire che qualcosa hai fatto. Io l’avrei tenuto un altro anno, voleva una squadra fortissima”. Intervenuto su Sky Sport, Rosario Fiorello ha commentato gli ultimi ‘casi’ importanti della Serie A, dall’addio di Allegri alla Juventus dopo cinque stagioni al saluto di Daniele De Rossi, fino al penultimo atto degli Internazionali.

Fiorello: “Addio De Rossi? E’ stata una cosa bruttissima. Vertici Roma si devono vergognare”.

“Poi sai, ci sono dinamiche che non sappiamo, rapporti personali, Agnelli e Allegri non sono due tipi facili”.

Fiorello parla anche del capitano giallorosso, che andrà via a fine anno: “Scherziamo? E’ stata una cosa bruttissima, i vertici della Roma devono vergognarsi, l’ultima bandiera del calcio italiano. Non ci sono più giocatori così, non ci sono più dei simboli. I tifosi si stanno facendo sentire ma ormai è fatta. Mio nipote, romanista, 14 anni, mi ha detto che dobbiamo andare all’ultima partita di De Rossi all’Olimpico, il 26 maggio. E ci andremo” (fonte Ansa).

Allegri saluta la Juventus, la conferenza stampa con Andrea Agnelli.

“Sono qui per celebrare Massimiliano Allegri, un allenatore che ha fatto da solo la storia della Juventus”: così il presidente bianconero, Andrea Agnelli introduce la conferenza stampa congiunta con il tecnico che lascerà il club a fine stagione dopo 5 anni e altrettanti scudetti. “Lo dico subito, non risponderò a nessuna domanda sul futuro allenatore“, ha chiarito Agnelli in apertura di conferenza stampa.

“E’ arrivato il momento per lasciarsi nel migliori dei modi. Lascio una società solida,con gruppo di giocatori straordinari”. E’ un Massimiliano Allegri commosso quello che spiega il suo addio alla Juventus accanto al presidente. A salutare il tecnico livornese l’intera squadra (fonte Ansa).