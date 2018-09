Fiorentina-Atalanta 0-0, Simeone sfida Duvan Zapata

FIRENZE, STADIO ARTEMIO FRANCHI – Fiorentina-Atalanta 0-0. Partita valida per la settima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A.

Fiorentina – Lafont, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi, Benassi, Gerson, Veretout, Chiesa, Simeone, Pjaca.

Atalanta – Gollini, Toloi, Mancini, Palomino, Castagne, De Roon, Freuler, Hateboer, Pasalic, Zapata, Gomez.

