FIRENZE, STADIO ARTEMIO FRANCHI – Episodio da moviola al 63′ di Fiorentina-Atalanta. Chiesa è entrato nell’area dell’Atalanta, dopo una grande azione personale, e si è tuffato senza un tocco così evidente da parte di Toloi che ha avuto l’unica “colpa” di inseguirlo da dietro. L’arbitro Valeri ha assegnato il rigore e ha deciso di non consultare il VAR tra le proteste dei calciatori dell’Atalanta. Dagli undici metri, non ha sbagliato Veretout.

Gli highlights

Contatto tra Toloi e Chiesa nell’area dell’Atalanta, per l’arbitro è rigore

Primo tempo povero di occasioni da gol. Le uniche iniziative di un certo rilievo portano la firma del Papu Gomez. L’attaccante argentino dell’Atalanta ha provato a sbloccare il risultato con delle azioni individuali ma è stato fermato dalla difesa della Fiorentina.

Fiorentina – Lafont, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi, Benassi, Gerson, Veretout, Chiesa, Simeone, Pjaca.

Atalanta – Gollini, Toloi, Mancini, Palomino, Castagne, De Roon, Freuler, Hateboer, Pasalic, Zapata, Gomez.

