FIRENZE, STADIO ARTEMIO FRANCHI – A Firenze, Fiorentina batte Benevento 1-0 (1-0), nell’anticipo della 28/a giornata del campionato di calcio di Serie A.

LE PAGELLE

Fiorentina batte Benevento 1-0 (1-0), nell’anticipo di Serie A. Fiorentina (4-3-1-2): Sportiello 6, Milenkovic 6 (13′ st Laurini 6), Pezzella 6, Vitor Hugo 6, Biraghi 6, Benassi 6, Badelj 6, Veretout, Saponara 6 (11′ st Gil Dias 6), Chiesa 6, Simeone 6 (39′ st Falcinelli 6). (97 Dragowski, 2 Laurini, 76 Bruno Gaspar, 15 Maxi Olivera, 14 Dabo, 19 Cristoforo, 77 Thereau, 10 Eysseric, 27 Lo Faso, 7 Zekhnini). All.: Pioli 6.

Benevento (4-1-4-1): Puggioni 6, Sagna 6, Djimsiti 6, Tosca 6, Venuti 6, Cataldi 6, Brignola 6 (1′ st Del Pinto 6), Guilherme 6, Djuricic 6 (36′ st Parigini 6), Lombardi 6 (28? st Diabatè 6), Coda 6. (22 Brignoli, 20 Memushaj, 18 Gyamfi, 21 Costa, 3 Letizia, 29 Billong, 33 Iemmello). All.: De Zerbi 6 Arbitro: Pasqua di Tivoli 6. Rete: nel pt 25′ Vitor Hugo. Angoli: 9 a 8 per il Benevento. Ammoniti: Guilherme, Badelj, Pezzella, Lombardi per gioco falloso, Del Pinto per proteste Recupero: 1′ e 4′. Spettatori: 34.381, per un incasso di 434.746 euro.

** IL GOL ** – 25′ pt: corner battuto da Saponara, salta più in alto di tutti Vitor Hugo che di testa trafigge Puggioni. Il difensore viola festeggia mostrando una t-shirt con l’immagine di Astori.