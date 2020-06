FIRENZE – Oggi si parte con Fiorentina-Brescia, partita delle ore 19.30. C’è grande attesa per il ritorno in campo di Ribery dopo un lungo infortunio.

Nel Brescia mancherà ovviamente Mario Balotelli, calciatore che è in causa con il suo attuale club.

Il Brescia lo ha licenziato e lui ha risposto mettendo in mora il suo club per ottenere uno stipendio arretrato.

La situazione è ancora in divenire ma la stagione di Super Mario è praticamente finita.

Dell’accaduto ha parlato anche il ct della Nazionale Italiana Roberto Mancini che è ovviamente interessato alla situazione Balotelli.

“E’ un vero peccato veder sprecato il suo talento. Deve riprendere in mano la sua carriera. Ora come ora non ha alcun senso parlare di convocazione in Nazionale”.

Qualche mese fa, anche Balotelli aveva parlato del capitolo Nazionale spendendo parole di elogio per il commissario tecnico degli azzurri.

“Con Roberto Mancini ho un rapporto speciale. Non mi convocherebbe mai per tenermi in panchina. Mancio mi richiamerà solamente se avrà intenzione di farmi giocare come titolare”.

Ma per tornare nel giro che conta, Balotelli dovrà trovarsi un’altra squadra e in Italia non ha più mercato dopo il flop di Brescia.

Super Mario potrebbe essere costretto a ripartire dall’estero. Su di lui ci sarebbero gli interessamenti di alcune squadre francesi e di un grande club turco.

In Turchia piace molto al Besiktas, club che ha tesserato da poco Kevin Prince Boateng, mentre in Francia piace a Marsiglia e Lione.

Fiorentina-Brescia è la partita di Ribery.

Riportiamo di seguito, le probabili formazioni di Fiorentina-Brescia con il ritorno in campo di Ribery.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger.Pezzella, Caceres; Chiesa, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Ribery. ALL.: Iachini. A DISP.: Terracciano, Ceccherini, Venuti, Igor, Terzic, Badelj, Benassi, Agudelo, Ghezzal, Lirola, Sottil, Cutrone. INDISPONIBILI: Kouame. SQUALIFICATI: -.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Semprini, Mangraviti, Mateju, Martella; Viviani, Tonali, Bjarnason; Zmrhal; Torregrossa, Alf.Donnarumma. ALL.: Diego Lopez. A DISP.: Andrenacci, Gastaldello, Papetti, Sabelli, Spalek, Dessena, Romulo, Ghezzi, Skrabb, Aye. INDISPONIBILI: Alfonso, Bisoli, Chancellor, Cistana, Ndoj. SQUALIFICATI: -.