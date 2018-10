FIRENZE, STADIO ARTEMIO FRANCHI – Fiorentina-Cagliari 1-1, gol: Veretout rigore 60′, Leonardo Pavoletti 68′. Partita valida come posticipo del campionato italiano di calcio di Serie A.

Gli highlights di Fiorentina-Cagliari

Il Cagliari pareggia al 68′. Pavoletti, da poco papà, festeggia battendo l’avversario diretto con una scivolata da bomber di razza. Auguri “Pavoloso”.

La Fiorentina ha sbloccato la partita al 60′. L’arbitro, consultando il VAR, ha assegnato un rigore alla Fiorentina per un fallo di Barella ai danni di Federico Chiesa. Dagli undici metri si è presentato Veretout che ha segnato spiazzando il portiere dei sardi.

