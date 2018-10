Fiorentina-Cagliari streaming e diretta tv, dove vedere Serie A

FIRENZE, STADIO ARTEMIO FRANCHI – Dopo la sosta per le partite delle Nazionali, torna la Serie A con Fiorentina-Cagliari. La partita verrà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in diretta streaming su SkyGo.

La Fiorentina vuole vincere per restare in zona Europa League e tentare l’assalto alla zona Champions League. Il Cagliari vuole ottenere il successo per allontanare definitivamente la zona retrocessione. I sardi vogliono salvarsi al più presto per poi sognare la zona medio/alta della classifica.

21/10 18.00 Fiorentina-Cagliari Sky

Tanta stima per gli amici di Twitter che mandano le foto da Firenze #FiorentinaCagliari #forzaCasteddu 🔴🔵 — ♡ Svix ♡ (@svix11) 13 maggio 2018

Veretout chiude in gloria la domenica #FiorentinaCagliari pic.twitter.com/KruBG6XIYb — delinquentweet (@delinquentweet) 13 maggio 2018

#serieapremium#CrotoneLazio termina 2-2. I biancocelesti non riescono a qualificarsi per la #ChampionsLeague e se la vedranno con l’#Inter all’ultima giornata. #FiorentinaCagliari è stata decisa dal gol di #Pavoletti nel primo tempo. pic.twitter.com/2D9TH1QVHp — Pressing (@PressingCanale5) 13 maggio 2018

A volte il cuore non basta. A volte potrebbe essere utile giocare a calcio. Grazie lo stesso. #FiorentinaCagliari — benedetto ferrara (@bennyferrara) 13 maggio 2018

RISSA DA SALOON AL FRANCHI #FiorentinaCagliari — delinquentweet (@delinquentweet) 13 maggio 2018

Questo è il Cagliari che riconosco, determinazione e grinta❤💙grazie ragazzi. Domenica festeggiamo al Sardegna Arena 💪💪💪#forzaCasteddu #FiorentinaCagliari — Ramona (@RamonaTuveri) 13 maggio 2018

