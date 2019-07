FIRENZE – Fiorentina forte su Diego Demme, centrocampista completo del Lipsia che ha già esordito con la Nazionale Maggiore della Germania nonostante le sue origini italiane. Nato in Germania, ha origine italiane essendo il padre calabrese. Il padre, grande tifoso del Napoli, gli ha dato il nome Diego in omaggio a Diego Armando Maradona.

Diego Demme gioca principalmente come centrocampista ma è stato impiegato più volte in difesa per le sue enormi abilità tattiche. Nel corso della sua carriera, ha vestito le maglie di Arminia Bielefeld, Paderborn 07 e Lipsia per un totale di 220 partite con solamente un gol in Bundesliga. Demme ha esordito con la maglia della Nazionale Tedesca nel corso della facile vittoria contro San Marino (7-0) nelle qualificazioni Mondiali del 2018.

Fiorentina scatenata nella prima amichevole precampionato, 21-0 alla selezione locale della Val di Fassa.

Prima sgambata della Fiorentina in ritiro a Moena: oggi contro la selezione locale della Val di Fassa ha vinto 21-0: primo tempo concluso sul punteggio di 8-0, a segno Benassi, Montiel, Saponara, Ranieri, Meli e tripletta di Vlahovic. Nella ripresa ancora in gol Meli (autore di un poker), quindi tripletta di Sottil e doppiette di Simeone, Hancko e Baez e rete di Eysseric.

A vedere l’amichevole, nel corso della quale è stato contestato da alcuni tifosi Veretout (prossimo alla cessione al Milan o alla Roma) che seguiva il match dall’esterno, il braccio destro di Commisso, Joe Barone, e il neo supervisore dell’area tecnica Dario Dainelli.

”Il presidente Rocco Commisso è stato categorico sul futuro di Federico Chiesa sia con noi privatamente che pubblicamente a più riprese e questo mi fa molto piacere perché Federico è un giocatore forte, può crescere ancora tantissimo e avrà l’opportunità di farlo con noi. Sono molto contento” ha dichiarato a Sky Sport Vincenzo Montella (fonte Ansa).