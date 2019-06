FIRENZE – Le verità del patron della Fiorentina Rocco Commisso su Federico Chiesa, Borja Valero, Gabriel Omar Batistuta ed Umberto Gandini. “Ho visto la partita dell’Under 21, ha fatto un grandissimo gol, speriamo si qualifichi l’Italia. Se non ci sono cose che non so, Chiesa resterà alla Fiorentina. È cresciuto a Firenze, i suoi genitori vivono in questa città e gli costruirò una squadra forte, deve darmi un po’ di tempo”.

Così il neoproprietario e presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, a Sky parla del gioiello viola, appetito dai più grandi club, mentre non si sbilancia sul mercato: “Borja Valero? Non dico niente. Montella, Pradè e gli altri dirigenti si dedicheranno alla costruzione della squadra”, spiega l’italoamericano che anche sul ritorno di Batistuta nei quadri societari si mantiene abbottonato: “Per ora ancora niente, vedremo se andare avanti. Lo vogliamo nella nostra squadra, ma nelle condizioni giuste. L’ho incontrato a Firenze, è una bravissima persona e una vecchia gloria della Fiorentina”. Sto provando a fare in fretta per mettere ogni persona al posto giusto. Gandini? Non so nulla. Per ora sono io il presidente, domani non so cosa accadrà”.

Primo summit di mercato della nuova Fiorentina targata Rocco Commisso: il neo proprietario viola, arrivato in mattinata a Firenze con un volo privato da New York insieme alla moglie Catherine e al figlio Joseph, ha riunito nell’hotel dove alloggia, sul Lungarno della Zecca Vecchia, il proprio braccio destro Joe Barone, Antognoni, il ds Pradè e il tecnico Montella per la prima delle tante riunioni in programma in questo periodo di permanenza a Firenze.

Sul tavolo tanti argomenti, su tutti l’allestimento della squadra e la relativa campagna acquisti/cessioni. Fra gli appuntamenti che attendono Commisso fino alla fine della settimana anche quello che domani pomeriggio, in compagnia del sindaco Dario Nardella, lo vedrà Magnifico Messere della finale del calcio storico in programma in piazza Santa Croce fra i Bianchi di Santo Spirito e i Rossi di Santa Maria Novella (fonte Ansa).