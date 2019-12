Fiorentina-Inter 0-1, l'ex Borja Valero ha sbloccato la partita

FIRENZE – Posticipo della sedicesima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A, Fiorentina-Inter 0-1, gol: Borja Valero (Inter) all’8′.

La Fiorentina ha sfidato l’Inter con Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa e Boateng. La squadra di Antonio Conte ha risposto a Montella con Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Vecino, Brozovic, Borja Valero, Biraghi; Lautaro Martinez e Lukaku.

I nerazzurri sono passati in vantaggio al primo affondo della partita con l’ex Borja Valero. Il centrocampista dell’Inter è stato servito da Brozovic con un passaggio filtrante. Lo spagnolo ha dribblato un avversario nello stretto e ha battuto Dragowski con un tiro rasoterra sul primo palo.

Dopo la rete, Borja Valero non ha esultato in segno di rispetto verso la sua ex squadra. Si è limitato ad indicare il cielo con le dita. La Fiorentina ha sfiorato il pareggio al 20′ con Badelj. Il tiro dell’ex centrocampista della Lazio è stato deviato in calcio d’angolo da Samir Handanovic con un gran colpo di reni.

Al 33′, Lukaku ha sfiorato il gol dopo essere stato colpito da un rinvio di Milenkovic,sarebbe stata una rete rocambolesca. Al 38′, l’arbitro ha annullato il gol del due a zero all’Inter per fuorigioco di Lukaku. Brozovic aveva lanciato Lukaku sulla fascia destra, il centravanti belga aveva crossato in mezzo per Lautaro Martinez che aveva segnato facilmente da due passi. Ma come detto, la rete non è buona perché Lukaku era in fuorigioco al momento del lancio di Brozovic.

Al 44′, Dragowski ha compiuto una parata miracolosa su un colpo di testa a botta sicura di Lukaku. Il primo tempo è terminato sul risultato di uno a zero dell’Inter a Firenze.