Fiorentina-Juventus streaming – diretta tv, dove vederla (Serie A)

Le dichiarazioni di Giancarlo Antognoni

”Fiorentina-Juventus per Firenze è da sempre la Partita, lo era 30-40 anni fa, lo è anche oggi, quella con i bianconeri sarà sempre una sfida diversa da tutte le altre”. Dopo averla disputata più volte sul campo, Giancarlo Antognoni si appresta ad affrontare la Vecchia Signora da dirigente viola e al solito sarà una grande emozione. Perché per i tifosi della Fiorentina questa partita rappresenta da sempre un appuntamento speciale, per motivi di rivalità e vecchie ruggini. Stavolta la sfida verrà anticipata a venerdì per l’impegno della Juve in Champions la prossima settimana: non si annuncia il tutto esaurito al Franchi ma sarà comunque primato stagionale con oltre 32.000 spettatori.

”La Juve è una delle squadre più forti non solo del calcio italiano ma anche europeo, quindi sarà dura per la Fiorentina – ha aggiunto Antognoni intervenendo oggi ad un convegno allo stadio organizzato dalla società viola sui social network e lo sport – però noi siamo sereni: la vittoria ottenuta domenica a Bologna ci ha dato quella tranquillità di cui avevamo bisogno”.

Gli stessi giocatori viola paiono rinfrancati e decisi a provare a regalare ai propri tifosi una grande soddisfazione come ha ribadito Marco Benassi a Sky Sport: ”Ancora non siamo riusciti quest’anno a battere una big, speriamo di riuscirci contro la Juve. Ci stiamo preparando nel migliore dei modi, è una partita fondamentale per cercare di ritrovare continuità.

Per me poi è come un derby – ha sottolineato l’ex capitano del Torino – senza contare che questa sfida è sentita molto anche a Firenze. Mi piacerebbe segnare, contro i bianconeri non ci sono ancora riuscito, speriamo sia la volta buona. Loro sono forti, meritano massimo rispetto ma noi non abbiamo paura. Anche perché sappiamo che battere la Juve significherebbe dare la svolta alla nostra stagione”.

