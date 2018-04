FIRENZE – La Lazio ha vinto 4-3 sul campo della Fiorentina.

Le pagelle

La Lazio ha battuto 4-3 la Fiorentina (2-2). FIORENTINA (3-4-2-1): Sportiello 4, Milenkovic 5.5, Pezzella 5, Vitor Hugo 5, Gil Dias 5.5 (33′ st Sappnara sv), Dabo 6.5, Veretout 8, Biraghi 6, Eysseric sv (9′ pt Dragowski 4), Chiesa 7, Simeone 6.5 (25′ st Falcinelli 5.5). (2 Laurini, 76 Bruno Gaspar, 15 Maxi Olivera, 51 Hristov, 24 Benassi, 19 Cristoforo, 32 Gori, 26 Ranieri). All. Pioli 6

LAZIO (3-4-2-1): Strakosha 5.5, Luiz Felipe 5.5, De Vrij 5 (25′ pt Felipe Anderson 7), Caceres 6.5, Marusic 6.5, Murgia 5, Leiva 5.5, Lukaku 6 (27′ st Lulic sv), Luis Alberto 7.5, Milinkovic 6, Immobile 7 (42′ st Caicedo sv).

(23 Guerrieri, 55 Vargic, 15 Bastos, 13 Wallace, 8 Basta, 11 Crecco, 16 Parolo, 88 Di Gennaro, 7 Nani). All. S. Inzaghi 7

Arbitro: Damato di Barletta 4.5 Reti: nel pt 16′ e 31′ su rigore Veretout, 39′ Luis Alberto, 45′ Caceres; nel st 9′ Veretout, 24′ Felipe Anderson, 28′ Luis Alberto Espulso: 7′ pt Sportiello per fallo di mano fuori area, 14′ pt Murgia per fallo da ultimo uomo Var: 6 Ammoniti: Luiz Felipe, Veretout, Pezzella, Luis Alberto, Chiesa per gioco falloso Recupero: 3′ e 5′ Spettatori: 24.008, incasso 439.270 euro (paganti 6773, incasso 180.858; abbonati 17.235, incasso 258.412)

***I GOL – 16′ pt: Veretout trafigge Strakosha su punizione concessa per un fallo di Murgia su Chiesa costato l’espulsione al giocatore laziale – 31′ pt: Contatto Luiz Felipe-Biraghi in area, l’arbitro Damato assegna il rigore per la Fiorentina, sul dischetto Veretout che non sbaglia – 39′ pt: Luis Alberto accorcia su punizione concessa per un fallo di Pezzella su Immobile al limite dell’area

– 46′ pt: da un tiro di Immobile nasce l’angolo battuto da Luis Alberto e trasformato in gol, di testa, da Ceceres pronto a beffare Dragowski che non trattiene il pallone – 9′ st: Felipe Anderson sbaglia un disimpegno, Veretout ruba palla a Lucas Leiva, entra in area, scarta Luiz Felipe e supera il portiere avversario con un sinistro a incrociare

– 24′ st: Felipe Anderson calcia dal limite con un gran destro a girare beffando tutta la difesa viola, portiere compreso – 28′ st: la Lazio passa di nuovo con Luis Alberto che su assist di Marusic anticipa Pezzella in scivolata e batte Dragowski di destro

Gli highlights