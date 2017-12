Fiorentina-Milan streaming-diretta tv, dove vederla (Serie A)

Fiorentina-Milan, partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie A, IN DIRETTA TV, ORARIO, DOVE VEDERLA IN STREAMING, DOVE VEDERLA SU PC.

Fiorentina-Milan CLICCARE QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA PARTITA – Fiorentina-Milan (orario 12.30), partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie A (classifica e calendario), verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Mediaset Premium e in diretta streaming su SkyGo e Premium Play. Queste due applicazioni sono riservate agli abbonati a Sky Sport e Mediaset Premium.

FIORENTINA-MILAN, sabato ore 12:30 (SKY SUPER CALCIO HD)

Probabile formazione Fiorentina (4-3-3): Sportiello; Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Chiesa, Simeone, Thereau.

Probabile formazione Milan (4-3-3): A.Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Biglia, Montolivo; Suso, Cutrone, Bonaventura.

Classifica marcatori del campionato di calcio di Serie A

17 reti: Icardi (4 rigori-Inter). – 16 reti: Immobile (6-Lazio). – 12 reti: Dybala (1-Juventus). – 10 reti: Mertens (3-Napoli); Quagliarella (3-Sampdoria).

– 9 reti: Higuain (1-Juventus). – 8 reti: Dzeko (Roma). – 7 reti: Ilicic (1-Atalanta); Inglese (1-Chievo); Perisic (Inter); Iago Falque (Torino). – 6 reti: Cristante (Atalanta); Verdi (Bologna); Callejon (Napoli); D. Zapata (Sampdoria); Thereau (3-Udinese/Fiorentina); Barak e Lasagna (Udinese).

– 5 reti: Joao Pedro (1-Cagliari); Simeone (Fiorentina); Luis Alberto e Milinkovic-Savic (Lazio); Suso (Milan); Insigne (Napoli). – 4 reti: Destro (Bologna); Budimir (Crotone); Babacar (2) e Chiesa (Fiorentina); Mandzukic (Juventus); Kalinic (Milan); Zielinski (Napoli); El Shaarawy (Roma); Antenucci (2) e Paloschi (Spal); Belotti (Torino); De Paul (1-Udinese); Pazzini (4-Verona).

– 3 reti: Caldara, Gomez (2) (Atalanta); Okwonkwo (Bologna); Pavoletti (Cagliari); Bennasi e Veretout (Fiorentina); Brozovic e Skriniar (Inter); Pjanic, Cuadrado, Khedira (Juventus); Bastos, De Vrij, Parolo (Lazio); Bonaventura (Milan); Allan e Koulibaly (Napoli); Perotti (2-Roma); Caprari, Linetty e Torreira (Sampdoria); Matri (1), Politano (Sassuolo); Viviani (Spal); Ljajic (Torino); Jankto (Udinese).

– 2 reti: Cornelius, Freuler, Kurtic e Petagna (Atalanta); Ciciretti (Benevento); Donsah e Palacio (Bologna); Barella, Faragò e Pavoletti, (Cagliari); Birsa, Cacciatore, Castro e Hetemaj (Chievo); Trotta (1), Rohden (Crotone); Galabinov (1), Lapadula (1), Pellegri, Rigoni e Taarabt (Genoa); Benatia e Bernardeschi (Juventus); Lulic e Marusic (Lazio).

Cutrone, Kessie’ (1) e Romagnoli (Milan); Ghoulam, Hamsik e Jorginho (1) (Napoli); Gerson, Nainggolan e Kolarov (Roma); Ferrari, Kownacki e Ramirez (Sampdoria); Falcinelli (Sassuolo); Floccari e Rizzo (Spal); Baselli, N’Koulou e Obi (Torino); Maxi Lopez (Udinese); Caceres, Cerci (1), Kean, Verde e B.Zuculini (Verona).

– 1 rete: A. Masiello (Atalanta); Armenteros, Brignoli, D’Alessandro, Iemmello (1), Lazar e Puscas (Benevento); Di Francesco, Mbaye, Poli (Bologna); Ceppitelli, Farias e Sau (Cagliari); Bastien, Pelissier, Pucciarelli e Stepinski (Chievo); Mandragora, Martella, Simy e Tumminello (Crotone); Astori, Badelj, Gil Dias, Pezzella (Fiorentina).

Bertolacci, Izzo, Laxalt e Pandev (Genoa); Borja Valero, D’Ambrosio, Eder e Vecino (Inter); Alex Sandro, De Sciglio, Douglas Costa, Matuidi e Rugani (Juventus); Caicedo, F.Anderson, Lukaku e Nani (Lazio); Calhanoglu, Montolivo e Rodriguez (1-Milan); Milik e Rog (Napoli); Fazio, Pellegrini, Strootman, Florenzi, Manolas (Roma).

Alvarez (Sampdoria); Berardi (1), Goldaniga, Peluso e Sensi (Sassuolo); Borriello, Lazzari, Schiattarella (Spal); Berenguer, Edera, Rincon e De Silvestri, (Torino); Danilo, Fofana, Nuytinck, Samir, Stryger e Widmer (Udinese); Bessa, Caracciolo, Perica e Romulo (Verona).

– 2 autoreti: Cesar (Chievo). – 1 autorete: Lucioni e Venuti (Benevento); Hetemaj (Chievo); Zukanovic (Genoa); Handanovic (Inter); Pjanic (Juventus); Lulic (Lazio); Acerbi (Sassuolo); Cremonesi e Salamon (Spal); Hallfredsson e Samir (Udinese); Souprayen (Verona).