FIRENZE – Ennesimo errore arbitrale nel corso del primo tempo del lunch match tra la Fiorentina e il Milan.

Il Cholito Simeone ha superato in dribbling Bonucci, ha superato anche Romagnoli che lo ha steso al limite dell’area di rigore del Milan. Giusto assegnare il calcio di punizione ma Romagnoli andava espulso, e non ammonito come ha deciso Banti, perché Bonucci era in netto ritardo e il fallo era chiaramente da ultimo uomo.

Romagnoli receives a yellow card for this foul on Simeone #FiorentinaMilan pic.twitter.com/vdiBvWaQEW — Serie A News (@TransfersCalcio) 30 dicembre 2017