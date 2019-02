Fiorentina-Napoli, il Napoli cambia albergo dopo lo scudetto perso con Sarri

FIRENZE – Dopo il precedente dello scorso anno, quando Sarri dichiarò di aver perso lo scudetto nell’albergo di Firenze prima di Fiorentina-Napoli, il club campano ha deciso di cambiare hotel e di preparare la sfida contro i viola nel centro sportivo di Coverciano, che solitamente è la casa della Nazionale Italiana.

Lo scorso anno il Napoli, mentre era in hotel, subì pesantemente la notizia del trionfo rocambolesco della Juventus contro l’Inter. A quel punto, scese in campo contro la Fiorentina con poche motivazioni e con la consapevolezza di aver ormai perso lo scudetto. I viola vinsero facilmente e il Napoli giocò in dieci uomini quasi tutta la partita per l’espulsione immediata di Koulibaly per fallo da ultimo uomo.

Fiorentina-Napoli, gli ultimi aggiornamenti del Napoli