FIRENZE – I diecimila tifosi del Napoli previsti al Franchi di Firenze sono stati dimezzati a circa cinquemila dalla decisione di presa dalla Prefettura di Firenze. La vendita libera, destinata in origine a tutti i tifosi anche sprovvisti di fidelity card, è in realtà diventata una sorta di divieto di trasferta per tutti i tifosi del Napoli d’Italia, ad eccezione di quelli che risiedono in Toscana. Gli organi preposti hanno, infatti, stabilito che l’acquisto dei residui 2600 tagliandi (relativi alle tribune Maratona e coperta) è possibile solo per i tifosi della Fiorentina in possesso della tessera del tifoso viola o senza fidelizzazione ma almeno residenti in Toscana.

Tagliati fuori non solo i sostenitori del Napoli residenti in Campania (che coltivavano qualche speranza di andare al Franchi) ma anche tutti gli altri supporter delle altre regioni pronti alla festosa invasione azzurra. Una chiusura netta, improvvisa, dopo una paventata apertura analoga a quella di Torino (dove vigeva il divieto solo per i tifosi residenti in Campania).

Potranno quindi essere acquistati anche dai tifosi del Napoli, purché residenti in Toscana, 2.600 biglietti di tribuna dello stadio Franchi per la partita Fiorentina-Napoli di domenica. E’ quanto stabilito dal gruppo operativo sicurezza (Gos), riunitosi in questura a Firenze, su indicazione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Secondo quanto reso noto dalla questura, 800 tagliandi della tribuna coperta e 1.800 della Maratona saranno in vendita “ai tifosi fidelizzati della Fiorentina e ai non fidelizzati residenti in Toscana, presso le rivendite TicketOne” dalle 10 di domani e fino alle 19 di sabato.

“Restano riservate ai soli tifosi fidelizzati della Fiorentina la curva Fiesole e la curva Ferrovia”. I tifosi del Napoli in possesso di un biglietto per il settore ospiti, tutto esaurito, dovranno portare con loro obbligatoriamente le tessera del tifoso. Ancora, i supporter ospiti che arriveranno in auto dovranno uscire al casello di Firenze Sud del’A1 per poi essere indirizzati allo stadio.