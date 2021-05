Fiorentina-Napoli, Ravezzani: “Gli ultras viola vorrebbero far vincere i partenopei per fare dispetto alla Juventus”

Gli ultras della Fiorentina vorrebbero far vincere il Napoli (domenica si giorca Fiorentina-Napoli) per far fuori la Juventus dalla Champions League. A dirlo è il direttore di Tele Lombardia Fabio Ravezzani.

“Mi è stato detto che gli ultras della Fiorentina abbian riferito, o riferiranno, ai calciatori di fare col Napoli una gara senza impegnarsi più di tanto. Il motivo? Pare che i tifosi viola preferiscano il Napoli alla Juventus in Champions League. È una situazione molto analoga a Lazio-Inter di qualche anno fa, che per evitare che la Roma vincesse lo scudetto i biancocelesti “regalarono” la vittoria all’Inter (con tanto di striscione di sfottó dalla curva laziale). Attenzione: con questo non dico che la Fiorentina giocherà a perdere ma che possa disimpegnarsi questo non va escluso, come non va escluso che Conte giocherà “alla morte” contro la Juventus, dati i rapporti con Agnelli ormai compromessi”.

Vero? No? Probabilmente, come ovvio, no. Ma le parole del direttore di Tele Lombardia già stanno facendo discutere sui social.

La replica di Ciccio Graziani:

“Sarebbe una cosa vergognosa, lo dico da tifoso della Fiorentina. I supporters gigliati non potrebbero mai fare una cosa del genere anche se la rivalità con la Vecchia Signora è molto spiccata”.