ROMA – La Fiorentina che farà, giocherà alla morte contro il Napoli oppure farà un favore ai rivali della odiatissima Juventus? Sui social e in città si mormora che una parte dei tifosi preferirebbe fare un tiro mancino ai nemici storici bianconeri. Lo slogan che gira è: “Scansiamoci”.

Ma i viola devono anche pensare alla propria situazione: la squadra di Pioli è ancora in piena lotta per un posto in Europa League, una corsa che data la sconfitta del Milan contro il Benevento è sempre più aperta.

Racconta Matteo Dovellini su Repubblica:

Stefano Pioli non fa calcoli: ”Noi arbitri dello scudetto? Giocheremo la nostra partita per finire bene il campionato” ha detto l’allenatore viola. Ma già qualche istante dopo la rete di Koulibaly, sui social i tifosi viola si domandavano cosa fare domenica pomeriggio. “Ci scansiamo?”, si chiedeva un ragazzo. E ancora: “È brutto da pensare e da dire, però ti immagini se domenica sera la Juventus si ritrova seconda grazie a noi?”. E qui una precisazione è d’obbligo. Perché in realtà sono ragionamenti a voce alta. Anzi, via social.

La Fiorentina è in piena lotta per un posto nella prossima Europa League e le sconfitte di Milan e Sampdoria hanno in parte vanificato il ko dei viola col Sassuolo. L’obiettivo è a portata di mano e quattro giornate dal termine del campionato impongono di non poter fare alcun ragionamento. E poi c’è il campo. È stato lo stesso Sarri, vinta la sfida con la Juve, ad ammettere: “Pensiamo alla Fiorentina, perché a Firenze non abbiamo mai vinto nella mia gestione”. Anzi, i viola si esaltano quando trovano gli azzurri sul loro cammino. E all’andata Stefano Pioli, al San Paolo, riuscì a bloccare la squadra di Sarri e a inchiodarla sullo 0-0. Una doppia impresa, se si pensa al potenziale offensivo dei partenopei.