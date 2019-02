Fiorentina-Napoli, VIDEO cori contro napoletani: "Oh Vesuvio lavali col fuoco..."

FIRENZE – Nel corso della partita tra Fiorentina e Napoli, alcuni tifosi della Fiorentina hanno intonato cori discriminatori contro i napoletani: “Oh Vesuvio lavali col fuoco, lavali lavali, lavali col fuoco, oh Vesuvio lavali col fuoco…”.

Un post condiviso da Luciana Magistrato (@corrierespione) in data: Feb 9, 2019 at 9:04 PST

Un post condiviso da Gol del Napoli (@gol_del_napoli) in data: Feb 9, 2019 at 9:02 PST

Un post condiviso da Napoli Magazine (@napolimagazine) in data: Feb 9, 2019 at 9:02 PST

Un post condiviso da Napoli-Calcio 24 (@napolicalcio24) in data: Feb 9, 2019 at 9:01 PST

Un post condiviso da Federico Papa (@fedepapa8797) in data: Feb 9, 2019 at 9:01 PST

Un post condiviso da Silvia✨ (@silviawh) in data: Feb 9, 2019 at 9:00 PST

A new era begins today. Good luck to our new Neapolitan Capitano, @Lor_Insigne. In bocca al lupo Lorè. 💪 #FiorentinaNapoli pic.twitter.com/RUguire0zJ

— Everything Napoli (@NapoliAndNaples) 9 febbraio 2019