Fiorentina-RFS Riga, dove vedere la partita di Conference League in streaming e diretta tv: orario e probabili formazioni. Si apre la stagione europea in Conference League per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Nella prima partita del girone i viola affrontano in casa i lettoni del RFS Riga. Lungo il percorso tracciato lo scorso anno dalla Roma in Conference, la Fiorentina ci tiene a fare bene in questa competizione. Dopo il pareggio interno in campionato contro la Juventus nell’ultimo turno, i viola puntano alla Conference League giocandosi le proprie carte in un girone che li vede favoriti. Nel gruppo A della Fiorentina, ci sono l’Istanbul Başakşehir, gli scozzesi dell’Hearts e i lettoni del RFS Riga. Fiorentina-RFS Riga dove vederla.

Fiorentina-RFS Riga, orario e dove vederla in diretta streaming

Prima partita di Conference League per la Fiorentina di Vincenzo Italiano contro il Riga. La partita si gioca all’Artemio Franchi di Firenze, fischio d’inizio alle 18:45. E’ possibile vedere la partita in diretta tv su Sky, canale Sky Sport Action (206). Il match verrà trasmesso in diretta streaming anche su Dazn per gli abbonati, sulla piattaforma streaming di Sky NOW e su SkyGo.

Fiorentina-RFS Riga: la probabile formazione dei viola

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Venuti, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Barak, Mandragora, Maleh; Ikone, Cabral, Sottil.