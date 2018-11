FIRENZE, STADIO ARTEMIO FRANCHI – Fiorentina-Roma 1-0, gol: Jordan Veretout su rigore 31′. Secondo anticipo del sabato del campionato italiano di calcio di Serie A.

Leggi anche (qui): poche ore prima, l’Inter ha schiantato il Genoa e si è candidato per lo scudetto

59′ Chiesa si presenta davanti a Olsen e invece di calciare prova a passarla a Simeone ma non ci riesce e la Fiorentina spreca una clamorosa occasione da gol.

53′ – Conclusione improvvisa di Zaniolo e grande parata di Lafont.

45′ fine primo tempo, Fiorentina in vantaggio grazie al rigore trasformato da Veretout. La Roma ha sciupato tre comode occasioni da gol con Dzeko, due volte, e Stephan El Shaarawy.

31′ Dagli undici metri non ha sbagliato Jordan Veretout.

30′ L’arbitro Banti ha assegnato un rigore alla Fiorentina. Dopo un retropassaggio sbagliato da Under, Simeone è andato a contatto con Olsen e poi si è lasciato andare.

20′ Ancora Dzeko! Ancora una volta il centravanti bosniaco spara alto da buona posizione. Un avvio di partita molto negativo per Dzeko.

15′ Cross splendido di Alessandro Florenzi, Federico Fazio colpisce di testa ma non trova lo specchio della porta.

5′ Dzeko si divora un gol. L’attaccante bosniaco è messo davanti alla porta da Zaniolo ma calcia debolmente e Lafont blocca senza problemi il suo pallonetto.

1′ La prima occasione da gol della partita è della Fiorentina. Gerson supera Nzonzi in dribbling ma poi calcia alle stelle con il sinistro.

FORMAZIONI UFFICIALI

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Mirallas. Allenatore: Stefano Pioli

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Lo. Pellegrini, Nzonzi; Under, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko. Allenatore: Eusebio Di Francesco

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.