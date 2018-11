FIRENZE, STADIO ARTEMIO FRANCHI – Fiorentina-Roma si giocherà sabato 3 novembre 2018 alle ore 18.00 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.

DOVE VEDERE FIORENTINA-ROMA IN TV E STREAMING.

La partita Fiorentina-Roma sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky sul canale Sky Calcio Serie A sia sul satellite (202), sia sul digitale terrestre (373), oltre che sul canale Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà visibile anche in diretta streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

Fiorentina-Roma sui social

Domani alle 18 #FiorentinaRoma: per i viola la prima sfida interna con una grande. Il servizio di @EnzoBaldini3https://t.co/OwDzIAawDc — Tgr Rai Toscana (@TgrRaiToscana) 2 novembre 2018