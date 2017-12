FIRENZE – Var protagonista anche in Coppa Italia. La tecnologia è stata utilizzata dall’arbitro Abisso per convalidare il gol del momentaneo pareggio della Sampdoria siglato da Edgar Barreto.

Il centrocampista della Sampdoria era in posizione regolare al momento del gol ma non sarebbe stato facile da decretare senza l’aiuto di un replay.

39′ GOL SAMPDORIA! ⚽ Arriva il pareggio dei blucerchiati: serie di rimpalli in area e #Barreto trova la deviazione giusta da posizione ravvicinata #FiorentinaSamp 1-1 #TIMcup pic.twitter.com/Mss7hLOpNl

Check out this awesome video: Edgar Barreto Goal ~ Fiorentina vs Sampdoria 1-1 13/12/2017 Coppa Italia https://t.co/9JdCYNeVLl

