FIRENZE, STADIO ARTEMIO FRANCHI – Fiorentina e Spal hanno pareggiato 0-0 nell’anticipo dell’ora di pranzo della 32/a giornata della serie A.

La Curva Fiesole cita Buffon

La Curva Fiesole della Fiorentina ha scelto l’ironia per protestare contro la decisione dell’arbitro Orsato che, in un primo momento, aveva concesso un calcio di rigore alla Spal.

La Curva Fiesole ha citato Buffon e ha gridato all’arbitro Orsato di Schio “Insensibile, insensibile”.

Il var ha corretto Orsato

Il rigore non c’era e per fortuna il var ha aiutato l’arbitro Orsato che lo ha tolto. Il fallo non era di Vitor Hugo su Felipe ma il contrario.

Il video con la moviola di Mediaset Premium