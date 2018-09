FIRENZE, STADIO ARTEMIO FRANCHI – Fiorentina-Spal 3-0, gol: Pjaca, Milenkovic e Chiesa. Partita valida come anticipo del sabato della quinta giornata del campionato italiano di calcio di Serie A.

La Fiorentina ha travolto per 3-0 la Spal e ha agganciato il Sassuolo al secondo posto in classifica a quota 10 punti. Gara perfetta da parte della viola che ha dominato l’incontro dal primo all’ultimo minuto. Nel primo tempo, la gara è stata sbloccata dall’ex attaccante della Juventus Marko Pjaca. Pjaca ha sfruttato uno svarione della difesa della Spal per insaccare in rete da due passi. Non poteva sbagliare.

Il raddoppio è stato siglato, sempre nel primo tempo, da Milenkovic. Il calciatore della Fiorentina ha segnato di testa sfruttando una uscita a vuota di Gomis. Grave errore da parte del portiere della Spal.

Nella ripresa, il tris di Chiesa sotto gli occhi del papà, in tribuna, e del fratello, raccattapalle. Chiesa è stato il migliore in campo con ampio distacco e questa rete è stata la ciliegina sulla torta di una prestazione praticamente perfetta. Chiesa è un giocatore completo perché sa incidere sotto porta ma allo stesso tempo è molto bravo nei ripiegamenti difensivi. Un calciatore moderno che è anche un patrimonio per la Nazionale Italiana di Calcio.

Le pagelle di Fiorentina-Spal 3-0

Fiorentina: Lafont 6; Biraghi 6.5, Vitor Hugo 6, Pezzella 6, Milenkovic 7; Gerson 6, Veretout 6.5, Benassi 6.5; Chiesa 7.5, Simeone 6, Pjaca 7. Subentrati: Eysseric 6, Hancko 6 e Mirallas 6. Allenatore: Pioli 8.

Spal: Gomis 5; Cionek 5, Vicari 5, Felipe 5; Lazzari 5, Missiroli 5.5, Schiattarella 5, Kurtic 5, Fares 5; Petagna 5, Antenucci 5. Subentrati: Simic 5.5, Valoti 5.5 e Paloschi 5.5. Allenatore: Semplici 5.

Gli highlights di Fiorentina-Spal 3-0

Il gol segnato da Federico Chiesa contro la Spal

Gol di Chiesa #FiorentinaSpal#seriea #chiesa#chiesagol#federicochiesa pic.twitter.com/l58B2Cva1k — Francesco maradino (@franpada) 22 settembre 2018

Il bellissimo abbraccio di Federico Chiesa al fratello raccattapalle

Anota Chiesa un gol y lo celebra con su hermano, que está de recogepelotas. En la grada, su padre, Enrico Chiesa. Todo queda en familia 💜 pic.twitter.com/ZE1oUwLTUo — La Voz del Calcio (@lavozdelcalcio) 22 settembre 2018

Federico Chiesa scores a third for Fiorentina, and runs over to the sidelines to hug a ball boy who happens to be his younger brother. #FiorentinaSpal #SerieATIM #seriea pic.twitter.com/lMBjrOadbh — CALCIO SQUARE (@calcio_square) 22 settembre 2018

Marko Pjaca opens the scoring with his first Fiorentina goal #FiorentinaSpal pic.twitter.com/IVnWcvaefc — Stateside Serie A #FiorentinaUdinese (@StatesideSerieA) 22 settembre 2018