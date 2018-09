FIRENZE, STADIO ARTEMIO FRANCHI – Fiorentina-SPAL si giocherà sabato 22 settembre allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Fischio d’inizio fissato alle ore 18.00.

DOVE VEDERE FIORENTINA-SPAL IN TV E STREAMING.

La gara che vedrà protagoniste Fiorentina e SPAL verrà trasmessa in diretta tv esclusiva dall’emittente satellitare Sky sul canale Sky Sport Serie A. Sarà inoltre possibile la visione del match in diretta streaming su laptop, smartphone o tablet, tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-SPAL

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Pjaca.

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna.

La Fiorentina vuole dare continuità all’ottima prestazione contro la Sampdoria. Tra i pali dovrebbe tornare Lafont al posto di Dragowski. In attacco dovrebbe essere confermata la fiducia al tridente composto da Chiesa, Pjaca e Simeone (in gol contro la Sampdoria). A centrocampo dovrebbe essere schierato titolare Gerson anche se non ha giocato molto bene contro la Sampdoria nel recupero di Serie A.

Morale alle stelle in casa Spal dopo il successo contro l’Atalanta. Petagna vuole confermarsi dopo la doppietta che ha rifilato alla sua ex squadra. Per il resto, fiducia ad Antenucci in attacco e a Gomis tra i pali.

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.