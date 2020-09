Fiorentina-Torino, Iachini ‘annulla’ la scorsa stagione: Terracciano torna in panca, Biraghi-Bonaventura giocano subito (foto Ansa)

Fiorentina-Torino, Giuseppe Iachini ‘annulla’ la scorsa stagione: Terracciano torna in panca, Biraghi-Bonaventura giocano subito.

Fiorentina-Torino, tante novità nella squadra di Iachini.

Il tecnico non trova pace tra i pali. Dragowski torna titolare (per quanto?!), con Terracciano che ritorna in panchina.

Si tratta di una sorpresa mica da ridere perché ‘Drago’ era stato disastroso, mentre Terracciano aveva subito appena cinque gol nelle ultime sette partite di campionato regalando una meritata salvezza ai viola.

Evidentemente Iachini vuole dare un’ultima possibilità a Dragowski che a questo punto dovrà astenersi da papere per mantenere il posto.

Poi c’è la grande sorpresa Biraghi. Per anni è stato titolare della Fiorentina ma lo scorso anno ha lasciato i viola per trasferirsi in prestito all’Inter.

Prestito che faceva presagire un addio, anche perché Biraghi ha trovato molto spazio in nerazzurro, ma così non è stato.

Biraghi è stato costretto a rientrare alla base e Iachini, tra lo stupore generale, ha deciso di lanciarlo subito come titolare.

Un altro calciatore è stato gettato subito nella mischia ma questa non è una sorpresa. Infatti Iachini ha fortemente voluto Jack Bonaventura e per questo motivo l’ha fatto giocare immediatamente.

Come sono scese in campo le squadre.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Duncan, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Kouamé.

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Nkoulou, Ansaldi; Meité, Rincon, Linetty; Berenguer; Belotti, Zaza.