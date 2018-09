FIRENZE, STADIO ARTEMIO FRANCHI – Serie A, partita valida per la terza giornata del campionato italiano di calcio. Fiorentina-Udinese 0-0 [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Oltre un migliaio di tifosi ha scortato in motorino il pullman della Fiorentina dall’albergo del ritiro fino allo stadio. Una manifestazione di affetto e sostegno del popolo viola per la propria squadra attesa alle 18 dalla gara con l’Udinese.

All’uscita dall’albergo Pioli e i giocatori hanno avuto un colloquio con alcuni rappresentanti della curva Fiesole promotrice dell’iniziativa.

“Andiamoci a riprendere quello che ci è stato tolto l’anno scorso. Per Astori, senza limiti” il messaggio consegnato alla squadra con riferimento all‘Europa League. A salutare Chiesa e compagni anche un lungo striscione con scritto ‘Non ti lasceremo mai da sola‘.

Poche novità nella Fiorentina che si affida al talento dei suoi campioncini: Gerson, Chiesa e Simeone. L’Udinese scende in campo con un atteggiamento tattico meno spregiudicato e si affida soprattutto al fiuto del gol di De Paul.

Formazioni ufficiali.

Fiorentina: Lafont, Biraghi, Milenkovic, Eysseric, Gerson, Simeone, Pezzella, Benassi, Chiesa, Edimilson, Vitor Hugo.

Udinese: Scuffet, Samir, Troost-Ekong, Fofana, De Paul, Behrami, Lasagna, Machis, Nuytinck, Larsen, Pussetto.