ROMA – Oltre ai giocatori della Fiorentina, al loro tecnico e alla loro società, anche i tifosi si schierano contro la regola varata dalla Lega di A di uniformare le fasce da capitano. Firenze compatta dunque in difesa di quella dedicata a Davide Astori indossata dall’attuale capitano viola German Pezzella. In queste ore è scattata una petizione online sul sito ‘Firmiamo.it’ che ha già raccolto alcune centinaia di adesioni, dal titolo ‘Lasciateci la fascia di Davide’.

Proprio ieri, dal ritiro della Nazionale a Coverciano, il giocatore della Fiorentina Cristiano Biraghi ha ribadito che ”la fascia di Astori non si tocca, se il giudice sportivo e la Lega ci multeranno pagheremo le multe”. Il popolo viola non demorde, confidando in una piccola apertura della Lega. Tempo ce n’è, la serie A per gli impegni della Nazionale, mercoledì prossimo la lega si riunisce di nuovo per affrontare il caso.

Dalla Lega filtra qualche segnale di apertura, segnala la Gazzetta dello Sport, “la disponibilità a riflettere sull’eccezionalità del caso Astori”. Trovare una soluzione creativa si può, il ricordo di Astori è un patrimonio di tutti. Certo, le fasce personalizzate di Daniele De Rossi della Roma o quella del Papu Gomez sono fuori della questione, dovranno adeguarsi pena la ma sanzione.

Ma per Astori? Una via d’uscita potrebbe essere inserire la scritta DA13, il numero del Capitano nella maglia, in modo da consentire una fascia regolare ma con un piccolo 13 a sua volta, diciamo così, coordinato alla maglia. Oppure far mettere l’indicazione del numero sulle fasce di tutti i capitani. Una soluzione fai da te potrebbe essere la doppia fascia, come quella indossata dal capitano del Real Madrid Sergio Ramos: quella ufficiale sopra, quella dedicata ad Astori sotto.