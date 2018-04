TORINO – Flavio Briatore, grande tifoso della Juventus, è stato intervistato nel corso de “La Politica nel Pallone” su Gr Parlamento e ha dato la sua spiegazione al fallimento Champions dei bianconeri.

Alla Juventus manca mezzo miliardo

“Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco sono di un’altra categoria, poi vengono gli altri…”.”Cosa manca ai bianconeri per essere alla pari di queste? Mezzo miliardo… E’ solo una questione di budget, è come quando ti manca il mezzo secondo in Formula 1: recuperare un secondo va bene, due decimi ci vogliono soldi e piloti”.