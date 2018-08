ROMA – E’ già Roma-Juventus. E la sfida tra le due pretendenti allo scudetto, entrambe vittoriose nell’esordio stagionale in campionato, è stata accesa proprio a Torino da Alessandro Florenzi. Pochi minuti dopo il successo della Roma sui padroni di casa, 1-0 con gol capolavoro di Dzeko, Florenzi ha risposto per le rime a un giornalista di Sky e allo stesso tempo ha lanciato il guanto di sfida a Cristiano Ronaldo [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Il giornalista gli aveva chiesto: “Quanto ti ha emozionato metterti davanti al televisore per ammirare l’esordio di Cristiano Ronaldo?”.

Pronta la risposta di Alessandro Florenzi: “Con tutto il rispetto per Ronaldo come per qualsiasi altro giocatore, sono altre le cose che mi emozionano nella vita…”.