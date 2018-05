ROMA, STADIO OLIMPICO – Poco dopo l’eliminazione della Roma dalla Champions League per decisioni arbitrali errate, Alessandro Florenzi ha deciso di metterci la faccia per esternare il suo malcontento.

“Stasera è successo qualcosa di strano, ci rode veramente tanto ed è arrivato il momento di farci sentire. Se stasera ci fosse stato il var, se nelle due semifinali ci fosse stato il var, sicuramente la finale sarebbe stata diversa. Il mano di Arnold era netto, era impossibile non notarlo. C’era rigore per la Roma ed espulsione, avremmo giocato in superiorità numerica per gran parte della partita. Così non va, dobbiamo alzare la voce”

Florenzi: “Con il var non avremmo perso così…”