VALENCIA (SPAGNA) – La follia di Alessandro Florenzi è costata cara al Valencio. L’ex capitano della Roma è stato protagonista di una prestazione disastrosa nello scontro diretto per la Champions League contro il Getafe.

Il terzino della Nazionale Italiana di Calcio è stato espulso al 78′ per una brutta entrata da dietro su Cucurella. Inevitabile l’espulsione. Florenzi salterà per squalifica il big match del prossimo turno di campionato contro l’Atletico Madrid del Cholo Simeone.

Alessandro Florenzi condanna il Valencia al ko nello scontro diretto contro il Getafe.

Lo scontro diretto contro il Valencia è andato al Getafe grazie alle reti di Molina (doppietta) e Mata. Per colpa di questa sconfitta, il Valencia resta fuori dalla zona Champions a meno due dal Siviglia dell’ex giallorosso Monchi.

Per l’ex calciatore della Roma è un brutto passo indietro dopo il bell’esordio, con vittoria, contro il Celta Vigo. Al debutto, Florenzi ha sfiorato il gol, oggi ha giocato malissimo in fase difensiva e ha anche lasciato la sua squadra in dieci uomini in un momento molto delicato della partita.

Alessandro Florenzi è andato a giocare in Spagna perché nella Roma non era più titolare e per questo motivo la sua presenza ad Euro 2020 era stata messa in dubbio. Al suo posto, giocavano spesso Davide Santon e Spinazzola. Anche Bruno Peres stava guadagnando posizioni nei suoi confronti.

Il video da YouTube con la bruttissima entrata in scivolata di Alessandro Florenzi che è costata all’ex capitano della Roma una meritatissima espulsione.