Floyd Mayweather jr. dona al nipotino di 5 settimane Rolex tempestato di diamanti. Il miliardario campione inglese di boxe Floyd Mayweather jr. non ha perso tempo a viziare il nipotino. Ad appena 5 settimane di età, gli ha già regalato un Rolex tempestato di diamanti.

Il mese scorso, la figlia Yaya (una che ha dato una coltellata alla rivale in amore) ha dato alla luce Kentrell Jr, avuto con il rapper NBA Youngboy. E a sole cinque settimane, il neonato è proprietario di un orologio costoso e ha persino fatto un giro su un jet privato.

L’orologio sembra essere un Rolex Oyster Perpetual Datejust, con prezzi a partire da circa 32.000 sterline, segnala The Sun.

Tuttavia visto che è stato personalizzato con diamanti sul cinturino e intorno al quadrante, il prezzo potrebbe essere a sei cifre.

In un post su Instagram, in cui ha taggato il padre, Yaya ha mostrato il gioiello in oro e diamanti del piccolo Kentrell.

Nella didascalia ha scritto:”Il nonno di KJ gli ha regalato il suo primo Rolex”. Il dono straordinariamente generoso di Mayweather rientra nel personaggio.

La leggenda del pugilato, 43 anni, ha una stravagante collezione di orologi stimata £ 20 milioni, con uno che da solo vale £ 13,8 milioni.

In una recente intervista, ha affermato:”Ora se vado in vacanza pagata per 30 giorni, porto con me 30 orologi”.