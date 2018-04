CAGLIARI – Malore per Fofana nel corso di Cagliari-Udinese 2-1, il calciatore dei friulani non si è sentito bene e ha vomitato in campo.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Fortunatamente, Fofana si è ripreso e ha terminato la partita senza alcun ulteriore problema.

Tabellino e pagelle

Cagliari- Udinese 2-1 (1-1). Cagliari (3-5-2): Cragno 6, Pisacane 6.5, Ceppitelli 7, Leandro Castan 6; Faragò 6, Barella 6, Cigarini 6.5 (29′ st Cossu 6.5), Padoin 6.5, Miangue 6 (22′ st Ionita 6); Sau 6, Pavoletti 6.5 (43′ st Ceter sv). (1 Rafael, 26 Crosta, 3 Andreolli, 56 Romagna, 22 Lykogiannis, 38 Caligara, 9 Giannetti. 32 Han) All. Lopez 6.5.

Udinese (3-5-2): Bizzarri 6, Nuytinck 5.5, Samir 5.5, Danilo 5.5; Stryger Larsen 6, Balic 5.5 (30′ st Halfredsson sv) , Fofana 6, Barak 6.5 Ali Adnan 6; Lasagna 6.5 (13′ st Jankto), Maxi Lopez 5.5 (23′ st De Paul). (22 Scuffet, 25 Borsellini, 97 Pezzella, 11 Zampano, 13 Ingelsson,, 27 Widmer, 18 Perica) All. Oddo 5.5.

Arbitro: Giacomelli di Trieste 6. Reti: nel pt 10′ Lasagna, 22′ Pavoletti; nel st 39′ Ceppitelli. Angoli: 7-3 per il Cagliari. Recupero: 0′ e 5′ Ammoniti: Cigarini, Danilo, Halfredsson per gioco scorretto. Barella e Fofana per comportamento non regolamentare. Var: 0. Spettatori: 13.577.

** I GOL ** – 10′ pt: spunto sulla sinistra di Barak che si beve mezza difesa, palla in mezzo e Lasagna, solissimo, mette dentro. – 22′ pt: punizione dal limite di Cigarini e palla sul palo. Sul pallone che rimane nell’area piccola arriva per primo di testa Pavoletti per infilare a porta vuota. – 39′ st: angolo di Cossu, Ceppitelli di testa infila all’angolino.