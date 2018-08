Foggia-Carpi streaming Dazn-diretta tv, dove vederla: orario e data

FOGGIA – Serie B. Foggia-Carpi si giocherà domenica 26 agosto alle ore 21.00: appuntamento allo stadio “Pino Zaccheria” di Foggia.

DOVE VEDERE FOGGIA-CARPI IN TV E STREAMING.

La partita Foggia-Carpi sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN a partire dalle ore 21: match in streaming su diversi dispositivi . La telecronaca sarà a cura di Antonio Di Donna.

21:00 Foggia-Carpi (Serie B) – DAZN (telecronista: Antonio Di Donna) [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

LE PROBABILI FORMAZIONI.

FOGGIA (3-4-3): Bizzarri; Camporese, Tonucci, Loiacono; Zambelli, Rizzo, Busellato, Kragl; Chiaretti, Gori, Cicerelli. A disposizione: Sarri, Noppert, Ranieri, Martinelli, Boldor, Carraro, Arena, Ramé, Cavallini. Allenatore: Gianluca Grassadonia.

CARPI (4-4-2): Colombi; Pachonik, Suagher, Pezzi, Frascatore; Concas, Di Noia, Sabbione, Jelenic; Arrighini, Mokulu. A disposizione: Pasotti, Colombo, Buongiorno, Ligi, Barnofsky, Piscitelli, Piu, Pasciuti, Saric, Fantacci, Vano, Romairone, Van der Hejiden. Allenatore: Marcello Chezzi.

Foggia-Carpi è una partita che promette spettacolo. Si affrontano due squadre che puntano alla qualificazione alla zona playoff. Il Foggia scende in campo con uno spettacolare 3-4-3. In attacco largo alla fantasia di Chiaretti, Gori e Cicerelli. Il Carpi risponde con un classico 4-4-2. In attacco dovrebbero giocare Arrighini e Mokulu. Tra i pali è duello a distanza tra Bizzarri e Colombi.